Galanacht der HLW/FSW/FSB Tulln

Am 23. November 2018 findet der Ball der Abschlussklassen und Abschlussjahrgänge im Minoritenkloster Tulln statt. Im Namen aller Schüler laden wir Sie herzlich dazu ein, unseren Abschluss gemeinsam mit uns zu feiern. Das Motto dieses Abends lautet „Golden Night – der Glanz der vergangenen Jahre“. Die feierliche Eröffnung beginnt um 20:30 Uhr. Ab Oktober können Sie Eintrittskarten in der Schule erwerben, am Tag des Balls werden sie an der Abendkassa erhältlich sein. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Galanacht mit Ihnen.

Vorverkauf:

15.10. – 25.10.2018 05.11. – 14.11. und 16.11.2018 19.11. – 23.11.2018

jeweils von 07:45 Uhr – 08:00 Uhr / 09:45 Uhr – 10:00 Uhr